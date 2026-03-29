Иран пригрозил ударить по университетам США

Командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выдвинуло жесткий ультиматум Соединенным Штатам, угрожая нанести удары по американским университетам на Ближнем Востоке.

Тегеран требует официального осуждения бомбардировок иранских учебных заведений, которые, по заявлениям иранской стороны, подверглись атакам со стороны США и Израиля в минувшие выходные.

«Если правительство США хочет, чтобы его университеты в регионе были избавлены от возмездия… оно должно осудить бомбардировки университетов в официальном заявлении до 12 часов дня понедельника, 30 марта, по тегеранскому времени», — сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление КСИР, распространенное иранскими СМИ.

В Тегеране подчеркивают, что действия Вашингтона и Тель-Авива уже привели к разрушению корпусов Университета науки и технологий в иранской столице.

«Мы советуем всем сотрудникам, профессорам и студентам американских университетов в регионе, а также жителям прилегающих территорий держаться на расстоянии одного километра от кампусов», — подчеркивается в документе.

Иранские военные дали понять, что по истечении срока ультиматума любая американская образовательная площадка в зоне досягаемости ракет станет законной военной целью.

Под угрозой оказались филиалы крупнейших учебных заведений США, включая Техасский университет A&M в Катаре и Нью-Йоркский университет в Объединенных Арабских Эмиратах. Ранее иранская сторона зафиксировала попадания ракет по территории университета в северо-восточной части Тегерана, что вызвало значительные повреждения инфраструктуры, но, по предварительным данным, не привело к жертвам среди персонала и студентов.