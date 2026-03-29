Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву дрона

Собянин сообщил об уничтожении ещё одного летевшего на Москву дрона
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили ещё один летевший в сторону Москвы беспилотник.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина. Отмечается, что сотрудники экстренных служб уже приступили к работе на месте падения обломков дрона.
Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких
Ранее Собянин сообщил об уничтожении другого летевшего на Москву беспилотника. Таким образом, количество сбитых на подлёте к столице дронов достигло двух.