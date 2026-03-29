Израильские истребители сымитировали звуки ударов над Бейрутом

Истребители Военно-воздушных сил Израиля сымитировали звуки мощных ударов во время полёта на сверхнизкой высоте, выполнявшегося над Бейрутом.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий

Такую информацию приводит РИА Новости. Отмечается, что пара израильских истребителей преодолела звуковой барьер, из-за чего раздались несколько мощных хлопков, сотрясших окна и стены в домах.

Ранее агентство сообщило, что манёвры американских военных самолётов указывают на подготовку к вторжению в Иран.