Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на столицу. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Он уточнил, что в настоящее время на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.

Ранее стало известно, что над Брянском прогремели взрывы, в городе отражают атаку украинских беспилотников. По словам очевидцев, несколько сильных взрывов прозвучало в субботу, 28 марта, около 23:40. От них сработали сигнализации у машин, а в небе были видны вспышки.