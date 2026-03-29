Над Брянском отражают атаку дронов ВСУ

В небе над Брянском дежурные системы противовоздушной обороны ликвидируют украинские БПЛА.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Взрывы начали раздаваться около 23:40 мск. Как рассказывают очевидцы, на улицах массово сработали автомобильные сигнализации.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз обратился к жителям региона с просьбой проследовать в укрытия.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины погиб мирный житель города Грайворона Белгородской области.