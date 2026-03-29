США поразили более 11 тысяч военных целей в Иране

Американская армия поразила более 11 тыс. военных целей во время антииранской операции, утверждает в соцсети X объединенное центральное командование ВС США (CENTCOM). В посте говорится о том, что военные страны совершили более 11 тыс. боевых вылетов.

© Газета.ru

Среди пораженных целей более 150 поврежденных или уничтоженных кораблей. 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Вашингтоне объяснили удары по Исламской Республике "иссякшим терпением" в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Накануне стало известно, что 3,5 тыс. американских морпехов прибыли на Ближний Восток на фоне обострения вокруг Ирана и обсуждений возможной операции в Персидском заливе.

Президент США, по данным СМИ, ищет способ выйти из конфликта через переговоры, не исключая эскалации при их срыве.