На украинском складе в Дубае прогремел новый взрыв

На украинском складе противодронных систем в Дубае прогремел новый взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Мощный взрыв прогремел второй раз за день на складе противодронных систем Украины. Есть погибшие и пострадавшие», — указано в сообщении.

Среди пострадавших могут быть двое граждан России. Отмечается, что они не выходят на связь с родственниками.

Ранее Корпус cтражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по «связанному с Украиной» складу систем борьбы с беспилотниками в Дубае и уничтожил его. Уточняется, что на складе находился 21 гражданин Украины.