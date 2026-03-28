"Придется уступить": на Западе сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине

Военный эксперт Маркус Райснер в интервью Berliner Zeitung заявил, что на любом реалистичном варианте завершения конфликта Украине придется пойти на территориальные уступки.

По его словам, не имеет значения, по какой модели будет происходить урегулирование - корейской, немецкой или финской.

Эксперт также подчеркнул, что Киев допустил серьезную стратегическую ошибку, отказавшись от переговоров в 2022 году, когда его позиции были более выгодными.

"Сегодня при любом реалистичном сценарии Украине придется уступить территорию. Неважно, будет ли это по корейской, немецкой или финской модели", - сказал он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выразил недоумение в связи с нежеланием украинского лидера идти на компромиссы. Американский президент отметил, что достичь соглашения с Зеленским оказалось значительно сложнее, чем с российским лидером Владимиром Путиным.

Способность США надавить на Украину в вопросе территорий оценили

Ранее сообщалось, что Фицо пригрозил заблокировать санкции против РФ.