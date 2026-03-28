Повторный взрыв прозвучал на складе противодронных систем Украины в Дубае. Среди пострадавших могут быть двое россиян, они не выходят на связь с родственниками. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил Telegram-канал Shot.

— Мощный взрыв прогремел второй раз за день на складе украинских противодронных систем. По нашим данным, есть погибшие и пострадавшие. Среди них могут быть двое граждан РФ, они не выходят на связь с родными, — сказано в публикации.

Ранее представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил склад противодронных систем Украины в Дубае. По его словам, в помещении находился 21 украинец.

Он уточнил, что операция проводилась одновременно с обстрелом убежищ командиров и солдат США в Дубае, что, по данным иранской стороны, привело к значительным потерям среди противников.

Позже Эбрахим Зольфагари передал, что Воздушно-космические силы КСИР нанесли существенный урон двум убежищам американских войск в Дубае, где находились около 500 военных.