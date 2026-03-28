В США испугались «критических» последствий войны с Ираном

Война США и Израиля с Ираном может закончиться тем, что Израиль перестанет существовать как государство. Об этом предупредил бывший полковник сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон.

По его словам, ситуация для Израиля становится «критической» — у страны «не осталось» противовоздушной обороны (ПВО), хотя запас иранских ракет и беспилотников все еще велик.

«Мне не хотелось бы это признавать, но Израиль может перестать существовать как государство. И [израильский премьер-министр Биньямин] Нетаньяху будет предводителем этого исчезновения», — сказал он.

Ранее профессор Чикагского университета Роберт Пейп допустил поражение США в войне с Ираном. Он также отметил, что первые удары США и Израиля действительно нанесли значительный ущерб Ирану, однако не заставили Тегеран безоговорочно капитулировать.