Гиперзвуковые "Кинжалы" нанесли удар по авиабазе Староконстантинов

ВКС России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по авиабазе ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, пишет "Осведомитель".

Воздушную тревогу в Староконстантинове - как и по всей Украине, - объявили в 20:23, после взлета МиГ-31К с ракетами. Новых сообщений о полете "Кинжалов" не поступало, так как ПВО противника не способна их отследить. Результаты удара также пока неизвестны.

Староконстантинов - одна из трех опорных авиабаз ВВС Украины. Построенная после войны, она получила полный набор оборудования для первоклассного военного аэродрома: бетонную взлетно-посадочную полосу длиной 2500 метров, железобетонные укрытия для самолетов, способные выдержать прямое попадание 250-килограммовой бомбы.

В 2021 году при помощи США авиабаза была переоборудована по стандартам НАТО: на аэродроме установили американское навигационное оборудование, отремонтировали ВПП.

В ходе СВО Староконстантинов регулярно становился целью ракетных ударов, так как аэродром используют для обслуживания украинских боевых самолетов - в том числе истребителей F-16 и Mirage2000.

5 июля 2025 года "Кинжалы" уничтожили боеприпасы для F-16, доставленные на авиабазу транспортным самолетом. Русские ракеты прилетели в момент выгрузки американских.

Через две недели в Староконстантинов привезли ЗРК Patriot - тоже по воздуху. Его разгрузку также сорвали "Кинжалы".