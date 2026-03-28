Воздушную тревогу объясили по всей Украине

Украинское профильное ведомство опубликовало информацию, из которой следует, что по всей стране объявили воздушную тревогу.

Как уточняется, сирены долго работали в ряде регионов, а около 22.00 по московскому времени тревогу объявили в Киеве, вскоре после чего и по всей территории страны.

28 марта российские войска освободили Брусовку в зоне СВО. Согласно данным Минобороны, в ходе столкновений были уничтожены американский бронетранспортер M113, три боевые бронированные машины, артиллерийское орудие и 21 единица автомобильной техники.

Активные боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Яцковка, Старый Караван, Святогорск и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике, а также Боровая и Шийковка в Харьковской области, где российские подразделения наносят поражение украинским формированиям.