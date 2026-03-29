«Важнейший» самолет США оказался фактически уничтожен

Самолет E-3 Sentry, принадлежащий американским Военно-воздушным силам и считающийся одним из важнейших для США, оказался фактически полностью уничтожен. Снимки сильно поврежденного воздушного судна опубликовал военкор Юрий Котенок в Telegram.

Ранее американская сторона заявляла, что самолет был поврежден в результате иранского удара по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Однако, согласно опубликованным кадрам, борт получил серьезные повреждения — удар пришелся «аккурат в место расположения радара кругового обзора AN/APY-2», отмечают авторы канала «Военная хроника». Они также указали, что самолет «совершенно точно не подлежит восстановлению».

Как писала газета The Wall Street Journal, E-3 Sentry играет ключевую роль в управлении боевым пространством, отслеживании беспилотных летательных аппаратов, а также ракет и других самолетов за сотни километров.