ВСУ нанесли серию ударов дронами по инфраструктуре Энергодара

В результате серии ударов беспилотников по жилым районам Энергодара были ранены двое местных жителей и уничтожены автомобили у здания МРЭО ГИБДД, сообщил мэр города – спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов дронами по гражданским объектам в Энергодаре Запорожской области, передает ТАСС. По словам мэра города Максима Пухова, атаки были направлены на жилые зоны, объекты и людей.

Он сообщил, что в результате атаки FPV-дрона пострадали двое: мужчина 1988 г. р. и женщина 1995 г. рождения.

В результате ударов сгорело несколько гражданских автомобилей возле здания МРЭО ГИБДД, также поврежден жилой дом.

Дрон атаковал крышу многоквартирного дома, что вызвало пожар на кровле. После первого удара противник продолжил использовать беспилотники, пытаясь поразить оперативные службы, прибывшие на место. Однако специалисты оперативно ликвидировали возгорание, никто из их числа не пострадал.

В Энергодаре в Запорожской области в результате удара беспилотника были госпитализированы молодая девушка и мужчина.