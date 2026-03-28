Американский самолет получил повреждения в Саудовской Аравии

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВВС США Boeing E-3 Sentry получил повреждения в Саудовской Аравии. Об это сообщает издание Air and Space Forces Magazine со ссылкой на источники.

«В результате иранского удара по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии несколько американских военнослужащих получили ранения, а некоторые самолеты были повреждены», — говорится в сообщении.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

На прошлой неделе сообщалось, что иранская противовоздушная оборона смогла поразить американский F-35 — малозаметный истребитель-бомбардировщик, который еле смог дотянуть до базы. Исламской Республике удалось это, несмотря на то, что США имеют тотальное господство в воздухе и уничтожили бесчисленное множество иранских зенитных ракет.