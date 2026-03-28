$81.1493.42

Стало известно о требовании взяток от уволенных из ВСУ бойцов с инвалидностью

Lenta.ru

От уволенных из Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцов с инвалидностью стали требовать взятки для пересечения границы. Об этом требовании стало известно из публикации ТАСС.

Стало известно о требовании взяток от уволенных из ВСУ бойцов с инвалидностью
© Лента.Ru

По информации агентства, военных инвалидов не выпускают за рубеж для прохождения реабилитации без уплаты мзды. Еще одна возможность для пересечения границы — наличие родственных связей с каким-либо чиновником или подделка документов.

Также, по сообщению агентства, бывшие украинские военные жалуются на презрительное отношение по завершению службы.

Ранее боец ВСУ Игорь Сидляк, оказавшийся в российском плену, рассказал о своей мобилизации. По словам военнослужащего, сотрудники территориального центра комплектования скрутили его, когда он шел по улице с ребенком и не мог убежать от них.