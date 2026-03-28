От уволенных из Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцов с инвалидностью стали требовать взятки для пересечения границы. Об этом требовании стало известно из публикации ТАСС.

По информации агентства, военных инвалидов не выпускают за рубеж для прохождения реабилитации без уплаты мзды. Еще одна возможность для пересечения границы — наличие родственных связей с каким-либо чиновником или подделка документов.

Также, по сообщению агентства, бывшие украинские военные жалуются на презрительное отношение по завершению службы.

Ранее боец ВСУ Игорь Сидляк, оказавшийся в российском плену, рассказал о своей мобилизации. По словам военнослужащего, сотрудники территориального центра комплектования скрутили его, когда он шел по улице с ребенком и не мог убежать от них.