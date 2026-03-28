Глава Rheinmetall: украинские дроны делают домохозяйки с 3D-принтерами

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер назвал украинских производителей беспилотников домохозяйками с 3D-принтерами. Об этом он заявил в интервью газете The Atlantic.

«Это украинские домохозяйки. У них на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация», - ответил Паппергер на просьбу оценить качество продукции украинских компаний по изготовке БПЛА Fire Point и Skyfall.

По его словам, украинские беспилотники не сравнимы с продукцией Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall.

Директор концерна также отметил, что в ближайшем будущем дроны не заменят бронетехнику и Rheinmetall не станет менять планы производства в пользу разработки защитных средств от БПЛА.

