Мэр Таганрога рассказала о массированной атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массированно атакуют Таганрог беспилотниками.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэр города Светлана Камбулова.

«Продолжается отражение массированной атаки БПЛА», – написала она.

По словам чиновницы, работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Она призвала местных жителей соблюдать меры безопасности: покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение, не подходить к окнам.

Незадолго до этого очевидцы рассказали Telegram-каналу SHOT, что один из украинских беспилотников врезался в здание школы в одном из районов Таганрога. Горожане слышали гул от мотора, насчитали уже около 20 взрывов и видели вспышки, дым и пожар со стороны образовательного учреждения. Местные жители утверждают, что массированная атака БПЛА на Таганрог продолжается уже более двух часов.

По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, при налете дронов на Таганрог пострадал один мужчина, еще один не выжил.