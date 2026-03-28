Стало известно о прибытии тысяч морпехов США к берегам Ирана

Американское десантное судно Tripoli с несколькими тысячами морских пехотинцев прибыло на Ближний Восток. Об этом сообщает Центральное командование США.

В соцсети X представители командования заявили, что десантный корабль является флагманом прибывшей амфибийно-десантной группы.

«В состав входят около 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, а также транспортная и ударная истребительная авиация, десантно-штурмовые и тактические средства», — сказано в заявлении.

Это бойцы и вооружения 31-го экспедиционного корпуса морской пехоты, базирующегося на Окинаве. Их перебросили на Ближний Восток по приказу главы Пентагона. Аналитики считают, что морпехам будет поставлена задача оккупировать иранский остров Харк, где расположены нефтяные объекты.

Ранее сообщалось, что Тегеран мобилизовал миллион человек, чтобы противостоять возможному наземному вторжению США.