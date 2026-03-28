Иран снизил минимальный призывной возраст до 12 лет

Al Arabiya: Иран снизил призывной возраст до 12 лет
Власти Ирана снизили минимальный призывной возраст до 12 лет, сообщает Al Arabiya.
«Иран установил возрастной предел для добровольцев, желающих поддержать армию, в 12 лет и призывает подростков вступать в армию», — говорится в сообщении.
Как отмечается, это сделали, «учитывая возраст тех, кто хочет присоединиться».
Al Arabiya утверждает, что подростки смогут заниматься в том числе патрулированием, работать на КПП.
