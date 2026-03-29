В Киеве начали готовиться к мобилизации женщин

Украинские власти начали готовить мобилизацию для женщин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В публикации говорится, что украинская сторона готовится мобилизовывать женскую половину населения, и появление социальной рекламы с аналогичным призывом, призывом к участию в защите Украины — прямое тому подтверждение.

Ранее на Украине начали появляться уличные баннеры с агитацией за службу женщин в украинских войсках.

Командиры ВСУ начали записывать погибших солдат в дезертиры

Также ранее на Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации.