В армии Норвегии решили перенять тактику ВСУ

Норвежской армии разрешили использовать гражданскую инфраструктуру во время боевых действий. Военачальники в Осло решили, что норвежцы должны перенять опыт украинских вооруженных формирований, пишет журнал Forsvarets forum.

Заместитель командира дивизиона, артиллерист Лаш Лиен рассказал, что раньше норвежским военным запрещали использовать гражданские объекты и взаимодействовать с гражданскими лицами. Теперь ситуация изменилась, и это заметно на учениях.

«Норвежская армия многому научилась, анализируя конфликт на Украине. Раньше нам не разрешалось так много взаимодействовать с гражданскими лицами или использовать здания», — сказал Лиен.

По его словам, сейчас настали новые времена, и военные «используют всё, что имеют здесь и сейчас», чтобы выжить. Это сельские дома, амбары и тд. Например, в Тромсе лесопилка используется как штаб дивизиона.

