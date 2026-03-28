Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о многочисленных повреждениях в Одессе после российских ударов.

Об этом он написал в своём Telegram-канале, передаёт РИА Новости.

«Минувшей ночью ВС РФ массированно ударили по Одессе, – подчеркнул он. – При ударе было задействовано более 60 дронов. Много повреждений».

По словам просроченного президента, удары также были нанесены по объектам в Днепропетровской и Полтавской областях Украины.

Согласно данным Минобороны РФ, российская армия поразила военные поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ.

Также удары были нанесены по местам сборки и запуска БПДА дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ понесла чувствительные потери после ударов ВС РФ по её расположениям в посёлке Печенеги Харьковской области.

