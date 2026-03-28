Зеленский выступил с заявлением после ночных ударов ВС РФ
Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о многочисленных повреждениях в Одессе после российских ударов.
Об этом он написал в своём Telegram-канале, передаёт РИА Новости.
По словам просроченного президента, удары также были нанесены по объектам в Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
Согласно данным Минобороны РФ, российская армия поразила военные поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ.
Также удары были нанесены по местам сборки и запуска БПДА дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 148 районах.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ понесла чувствительные потери после ударов ВС РФ по её расположениям в посёлке Печенеги Харьковской области.
Сводки СВО, новости и всё самое важное о спецоперации на Украине, — в теме «Свободной Прессы».