Коллапс будет тотальный: раскрыто, что означает вступление в войну хуситов

Вступление йеменских хуситов в вооруженное противостояние на стороне Ирана может обернуться для мировой экономики катастрофическим нефтяным кризисом.

Как сообщает CNN, движение «Ансар Алла» обладает возможностями для блокировки критически важного Баб-эль-Мандебского пролива, через который проходит до 12% всей морской торговли нефтью и значительные объемы природного газа.

«По данным Агентства энергетической информации США, за неполный 2023 год через пролив прошло более 30 миллионов тонн природного газа, а также огромные объемы контейнерных перевозок и 12% от общего объема нефти, торгуемой морским путем», — отмечает издание.

Заместитель министра информации хуситов Мохаммед Мансур заявил, что полное закрытие этого морского узла рассматривается ими как «вероятный вариант». О серьезности намерений свидетельствует и тот факт, что сегодня йеменские вооруженные силы впервые за время эскалации нанесли ракетный удар по территории Израиля.

«Йеменские вооруженные силы осуществили запуск баллистических ракет по важным израильским военным целям на юге оккупированной Палестины», — говорится в официальном заявлении группировки.

Ранее хуситы уже проводили атаки на торговые суда в Красном море, вынуждая перевозчиков менять маршруты и пускать танкеры в обход мыса Доброй Надежды, что привело к резкому росту стоимости логистики.

Ситуация накаляется на фоне заявлений Тегерана о том, что если американские войска попытаются силой разблокировать морские пути, им «следует быть осторожными, чтобы не добавлять к своим проблемам еще один пролив», так как «Иран полностью готов к эскалации».

Напомним, накануне хуситы обозначили свои «красные линии», заявив, что вступят в полномасштабную войну против Израиля и США в двух случаях: при начале сухопутной операции коалиции против Ирана либо в случае присоединения к боевым действиям на стороне США какой-либо еще страны, в частности, Саудовской Аравии.