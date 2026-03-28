ФАБ-3000 снесла цех со спрятанными внутри танками

ВКС России отчитались об очередных бомбовых ударах по позициям противника.

Серия из четырех ФАБ-500 прилетела в опушку леса у села Кружок Сумской области. Там находился пункт управления БПЛА, ныне сгоревший.

Тяжелыми бомбами со спутниковым наведением ФАБ-3000 фронтовая авиация ВС РФ продолжает сокращать численность украинского гарнизона в Константиновке. На сей раз под удар попало подразделение 100-й механизированной бригады, разместившееся на территории завода "Укрцинк".

Зеленский выступил с заявлением после ночных ударов ВС РФ

В просторный цех противник загнал бронетехнику. Туда же прилетела бомба размером с автомобиль, стерев с лица земли и здание, и его содержимое.