ФАБ-3000 снесла цех со спрятанными внутри танками
ВКС России отчитались об очередных бомбовых ударах по позициям противника.
Серия из четырех ФАБ-500 прилетела в опушку леса у села Кружок Сумской области. Там находился пункт управления БПЛА, ныне сгоревший.
Тяжелыми бомбами со спутниковым наведением ФАБ-3000 фронтовая авиация ВС РФ продолжает сокращать численность украинского гарнизона в Константиновке. На сей раз под удар попало подразделение 100-й механизированной бригады, разместившееся на территории завода "Укрцинк".
В просторный цех противник загнал бронетехнику. Туда же прилетела бомба размером с автомобиль, стерев с лица земли и здание, и его содержимое.