Офис Зеленского поставил крест на границах 1991 года

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинская армия не сможет вернуть контроль над территориями в границах 1991 года, передает РИА «Новости».

«Цена... слишком высока», – заявил он в интервью украинским СМИ.

Подоляк подчеркнул, что попытки вернуть контроль над всеми территориями требуют чрезмерных потерь и ресурсов.

Ранее опрос показал, что украинское общество поддерживает вывод ВСУ из Донбасса.

До этого Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о невозможности вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил.