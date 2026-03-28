Израильский БПЛА атаковал машину с журналистами на юге Ливана

Израильский беспилотник атаковал машину в районе Джизина на юге Ливана, и, по предварительным данным, есть погибшие. Об этом рассказал ливанский военно-полевой источник и уточнил, что нападение произошло на дороге рядом с городом.

По его словам, в автомобиле могли находиться журналисты. Источник отметил, что речь, вероятно, идет о сотрудниках ливанских телеканалов Al-Mayadeen и Al-Manar.

Он добавил, что детали происшествия уточняются и окончательная информация о числе пострадавших пока отсутствует, передает РИА Новости.

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» вступит в конфликт на стороне Ирана, если другие государства присоединятся к Соединенным Штатам и Израилю в атаках против Тегерана и его сторонников.

Хуситы могут перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив в поддержку Ирана. Об этом 15 марта сообщил один из представителей вооруженных сил Абед ас-Саур. Он добавил, что в качестве еще одной меры они рассматривают полное закрытие этого пролива для любых судов, идущих в порты Израиля.