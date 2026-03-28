Иран уничтожил секретный склад, где находились украинцы

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по инфраструктуре США и Украины в Дубае. В результате операции был уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам, использовавшийся для поддержки американских сил.

О ликвидации объекта заявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

«Одновременно с обстрелом убежищ американских командиров и солдат в Дубае, повлекшим за собой большие потери, в ходе совместной операции воздушно-космических и морских сил Корпуса стражей исламской революции был уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам, находившийся в Дубае для оказания помощи американской армии, где также находился 21 украинец», — приводит заявление иранская гостелерадиокомпания.

Согласно данным ведомства, на момент удара на объекте находился 21 гражданин Украины. Пока информация об их судьбе отсутствует.

Информационное агентство Фарс, ссылаясь на пресс-секретаря Центрального штаба, подтверждает факт массированного обстрела американских позиций. По утверждению представителей иранских сил, в ходе атаки американская сторона понесла тяжелые потери.

«Уже несколько часов машины скорой помощи заняты перевозкой погибших и раненых американских командиров и солдат», — сообщают авторы аккаунта информационного агентства Фарс в соцсети X.

Названы главные ошибки участников конфликта на Ближнем Востоке

Представители Ирана также заявили об атаке на американское судно поддержки в районе побережья Омана. В официальных сообщениях подчеркивается, что действия Исламской Республики направлены на пресечение иностранного военного присутствия в регионе.