Иран уничтожил секретный склад, где находились украинцы
Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по инфраструктуре США и Украины в Дубае. В результате операции был уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам, использовавшийся для поддержки американских сил.
О ликвидации объекта заявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.
«Одновременно с обстрелом убежищ американских командиров и солдат в Дубае, повлекшим за собой большие потери, в ходе совместной операции воздушно-космических и морских сил Корпуса стражей исламской революции был уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам, находившийся в Дубае для оказания помощи американской армии, где также находился 21 украинец», — приводит заявление иранская гостелерадиокомпания.
Согласно данным ведомства, на момент удара на объекте находился 21 гражданин Украины. Пока информация об их судьбе отсутствует.
Информационное агентство Фарс, ссылаясь на пресс-секретаря Центрального штаба, подтверждает факт массированного обстрела американских позиций. По утверждению представителей иранских сил, в ходе атаки американская сторона понесла тяжелые потери.
«Уже несколько часов машины скорой помощи заняты перевозкой погибших и раненых американских командиров и солдат», — сообщают авторы аккаунта информационного агентства Фарс в соцсети X.
Представители Ирана также заявили об атаке на американское судно поддержки в районе побережья Омана. В официальных сообщениях подчеркивается, что действия Исламской Республики направлены на пресечение иностранного военного присутствия в регионе.
«Трамп и американские военачальники, должно быть, хорошо понимали, что этот регион станет кладбищем для американских солдат, и у них не останется иного выбора, кроме как подчиниться божественной воле героического народа и храбрых воинов ислама», — сообщает агентство "Факс" в соцсети Х.