Силы ПВО уничтожили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго»

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали восемь управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты «Фламинго» и 385 БПЛА. Об этом в субботу, 27 марта, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что в ходе специальной военной операции произошло резкое «обострение тыловой войны». Не только ВСУ нарастили количество ударов, но и армия России.

Тем временем группировка войск «Запад» взяла под контроль населенный пункт Брусовка в ДНР. Кроме того, российские военные установили контроль над Шевяковкой в Харьковской области.

24 марта Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и военным аэродромам Украины. В операции использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотники.