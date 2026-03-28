Иран объявил о мощном ударе по убежищам ВС США в Дубае
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о мощном ударе по убежищам Вооруженных сил (ВС) США в Дубае.
Об этом со ссылкой на представителя командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари сообщает гостелерадио компания IRIB.
Отмечается, что удары по убежищам наносились с помощью беспилотников.
Ранее США и Израиль атаковали завод по производству уранового концентрата в Иране. По предварительным данным, в результате удара не произошло выброса радиоактивных элементов.
21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.