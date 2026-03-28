Черноморский флот уничтожил автономный подводный аппарат ВСУ

Средства Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер и автономный подводный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 28 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Также на славянском направлении военнослужащие «Южной» группировки войск ликвидировали многоцелевой транспортер-тягач ВСУ, где находился личный состав.

— Операторы беспилотных систем и расчеты артиллерии Южной группировки войск с помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили МТЛБ с личным составом противника на славянском направлении, — говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки потери ВСУ на всех направлениях составили около 1140 бойцов. В частности, в ответственности группировки войск «Север» украинские войска потеряли свыше 195 военнослужащих, а в зоне ответственности «Запада» — до 160 военных, передает ТАСС.

В ночь с 27 на 28 марта российские средства ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников над регионами России. Вражеские летательные аппараты сбили над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской областями и другими регионами страны.