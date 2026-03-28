За минувшие сутки совокупные потери ВСУ на всех направлениях специальной военной операции составили около 1140 человек. Соответствующие данные приводит Министерство обороны России в своей ежедневной сводке, уточняя распределение потерь по зонам ответственности российских группировок войск.

© Московский Комсомолец

Наиболее интенсивные боевые действия фиксируются в зоне ответственности группировки «Центр», где противник лишился более 335 военнослужащих. Это самый высокий показатель среди всех направлений. Группировка «Восток» также нанесла украинским формированиям значительный урон: там потери ВСУ превысили 265 человек.

На северном участке фронта в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял свыше 195 военных. Группировка «Запад» отчиталась об уничтожении до 160 украинских бойцов, а Южная группировка войск — о потерях противника, достигших 130 человек.

На днепровском направлении, где действует группировка «Днепр», украинская сторона потеряла более 55 военнослужащих. Российские группировки продолжают планомерно сокращать боевой потенциал противника на закреплённых за ними участках линии боевого соприкосновения.