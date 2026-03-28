Названы главные ошибки участников конфликта на Ближнем Востоке

Ровно месяц назад, 28 февраля, США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана под названиями «Эпическая ярость» и «Рычащий лев». Первая волна включала около 900 авиаударов по военной инфраструктуре, заводам беспилотников и объектам ядерной программы. В Тегеране погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, министр обороны и командующий КСИР. Новым руководителем стал его старший сын Моджтаба Хаменеи. Обзор представляет Деловая газета Взгляд.

Несмотря на уничтожение высшего руководства и серьёзный урон военной инфраструктуре, капитуляции Ирана не произошло. Тегеран развернул ответную операцию «Правдивое обещание 4», нанося удары баллистическими ракетами и дронами по американским базам в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ, а также по авианосцу Abraham Lincoln и базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Это продемонстрировало способность Ирана угрожать объектам на значительном удалении.

Критическим последствием стала частичная блокировка Ормузского пролива, через который проходит около 20% мирового трафика нефти. Тегеран разрешил проход только судам из дружественных стран - России, Китая, Индии, Ирака и Пакистана. Цены на энергоносители резко скакнули, вызвав глобальные экономические последствия.

Внутри НАТО разразился серьёзный кризис: большинство европейских стран, включая Германию, Францию, Британию и Испанию, отказались участвовать в операции и направлять корабли для разблокировки пролива. Турция осудила удары и закрыла воздушное пространство для американских сил. Дональд Трамп назвал отказ союзников «глупой ошибкой», поставив под сомнение будущее единство альянса.

По предварительным данным, жертвами конфликта стали от 1,4 до 2 тысяч человек, включая более 200 детей. Особый резонанс вызвал ракетный удар по школе в Минабе, где погибли 168 девочек. На фоне продолжающихся непубличных переговоров Трамп продлил до 6 апреля мораторий на удары по иранским энергетическим объектам, хотя Тегеран отрицает факт диалога.

Месяц войны продемонстрировал, что точечные удары не привели к смене режима, а конфликт расширился на соседние страны и создал угрозу гуманитарной и экологической катастрофы.