Стало известно об ударах по Одессе, Запорожью и Кривому Рогу

Российская армия в ночь на 28 марта нанесла удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе, Запорожье и Кривом Роге. Об этом в Telegram рассказал военкор Евгений Поддубный.

«Под удар попали промышленные объекты, объекты энергетики и пункты размещения украинских формирований», — написал журналист, что удар был нанесен дронами типа «Герань».

При этом, по словам Поддубного, Воздушно-Космические силы (ВКС) России поразили цели в Сумском и Харьковском приграничье, а также в Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что ВКС участвовали в отражении атаки на Смоленскую область.