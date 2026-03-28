Йемен официально вступил в войну с Израилем

Йеменские хуситы впервые с начала иранской войны нанесли ракетный удар по Израилю и официально заявили, что вступают в конфликт на стороне Тегерана. Об этом сообщает IRNA.

В субботу с территории Йемена были запущены ракеты по Израилю. Затем военное руководство Йемена выступило с официальным обращением, подтвердив начало полномасштабных боевых действий.

«Волной баллистических ракет были поражены чувствительные военные цели на юге оккупированной Палестины», — сказано в заявлении.

Отмечается, что Йемен вступает в военный конфликт, чтобы «поддержать Исламскую Республику Иран и фронт сопротивления в Ливане, Ираке и Палестине».

Хуситы выразили готовность вступить в конфликт на Ближнем Востоке

В армии Израиля подтвердили удар со стороны хуситов. ЦАХАЛ сообщил о перехвате одной ракеты.