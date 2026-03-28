Генштаб ответил на вопрос об отправке срочников на СВО

Срок военной службы по призыву в России остается прежним и составляет 12 месяцев. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга, посвященного итогам осенней кампании 2025 года и особенностям комплектования войск весной 2026 года.

Как передает РИА "Новости", одной из ключевых новаций стала система освобождений для определенных категорий граждан.

«Граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных Федеральным законом "Об обороне", и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, а также граждане, прошедшие военную службу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, освобождаются от призыва на военную службу», — пояснил Владимир Цимлянский.

Кроме того, вице-адмирал добавил, что на период нахождения в составе таких добровольческих формирований призывникам предоставляется официальная отсрочка.

В Генштабе также разъяснили изменения в порядке работы призывных комиссий. Теперь решение о призыве сохраняет свою юридическую силу в течение года с момента его принятия на всей территории страны. Если по объективным причинам гражданин не был отправлен в войска в текущий призыв, его направят к месту службы в последующие периоды.

Отдельное внимание было уделено географии прохождения службы. По словам представителя Генштаба, призывников не будут направлять в новые регионы.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов на территории Российской Федерации, за исключением территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», — уточнил Цимлянский. "Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут", - также подчеркнул он.

Кроме этого на брифинге сообщалось об оптимизации бюрократических процессов. Мероприятия по медицинскому освидетельствованию, профессиональному психологическому отбору и принятию решений о предоставлении отсрочек теперь проводятся непрерывно в течение всего года.