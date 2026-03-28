Иран сообщил об уничтожении самолета-заправщика США на базе "Принц Султан"

Удар Ирана по американской базе "Принц Султан" в Саудовской Аравии привел к уничтожению самолета-заправщика и повреждению еще трех военно-воздушных судов США, заявил представитель центрального штаба иранских ВС "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

"Прошлой ночью расположение американских войск <...> было целью ракетной и беспилотной операции КСИР. В этой успешной операции один топливозаправщик был полностью уничтожен, а три других самолета получили повреждения и выведены из строя", - говорится в заявлении Зольфагари, которое приводится иранской гостелерадиокомпании (цитата по РИА Новости).

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских и саудовских официальных лиц сообщило, что при атаке Ирана на базу "Принц Султан" были ранены 12 военнослужащих армии США, двое из них получили серьезные ранения. Отмечается, что объект был атакован одной ракетой и несколькими БПЛА.