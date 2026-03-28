"Непригодны для проживания": Иран продолжает стирать базы США

Американский журнал The National Interest опубликовал материал, в котором ставится под сомнение утверждение о поражении Ирана. Несмотря на риторику о военном успехе западной коалиции, исламская республика продолжает наносить существенный урон своим противникам.

«Для страны, которая, как говорят, "разгромлена", Иран, похоже, наносит огромный ущерб. Несколько американских военных баз в регионе Персидского залива непригодны для проживания. Противовоздушная оборона Израиля оказалась неэффективной», — отмечает издание.

Авторы публикации подчеркивают, что действия Вашингтона негативно сказываются на глобальной экономической ситуации, вызывая дефицит топлива в Азии и скачок цен на энергоносители в Европе. В результате союзники все чаще рассматривают США как непредсказуемого игрока.

Журнал также указывает на готовящуюся военную активность администрации президента США Дональда Трампа, направленную против иранских объектов.

«Сейчас Трамп, по всей видимости, собирает силы для проведения операции по захвату острова Харк. Это преподносится как "последний удар". Однако будет ли это окончательным решением — это уже другой вопрос», — констатирует издание.

Ранее газета New York Times, ссылаясь на собственные источники, сообщила о передаче Тегерану плана из 15 пунктов по деэскалации конфликта. Вашингтон требует от Ирана свернуть ядерную программу, прекратить поддержку прокси-сил, гарантировать свободную навигацию в Ормузском проливе и ограничить ракетные возможности. В обмен США обещают отмену санкций и содействие в развитии атомной энергетики, включая работу АЭС «Бушер». Ожидается, что сегодня Тегеран представит свой ответ на данные предложения.