На важном участке фронта сильно поменялся характер боевых действий
Глава Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости констатировал кардинальное изменение условий ведения боевых действий на линии фронта в регионе. По его словам, нынешняя ситуация на Днепре принципиально отличается от той, что складывалась два или три года назад.
Главным фактором перемен губернатор назвал стремительное развитие беспилотных систем. Сейчас, по его оценке, зона тотального поражения дронами простирается минимум на 15 километров в обе стороны от русла реки. Это означает, что любое перемещение техники, плавсредств или личного состава автоматически попадает в зону критического риска.
В таких условиях говорить о классическом крупномасштабном форсировании водной преграды «в лоб» уже не приходится, пояснил Сальдо. Подобная операция сегодня представляет собой чрезвычайно сложную задачу для любой из противоборствующих сторон, независимо от её ресурсов и подготовки.
Ранее, в феврале, источник РИА Новости в силовых структурах сообщал, что украинские подразделения, удерживающие позиции на правобережье Днепра, под ударами беспилотников и артиллерии вынуждены оставлять первую линию обороны в районе Антоновки и откатываться в глубину. Это подтверждает тенденцию, отмеченную главой региона.
Херсонская область вошла в состав Российской Федерации в сентябре 2022 года по итогам референдума, который киевский режим не признаёт. В настоящее время украинские войска продолжают удерживать часть территории на правом берегу Днепра, включая город Херсон, однако интенсивное применение дронов существенно изменило тактику ведения боя и ограничило манёвр для обеих сторон.