«Вжух, вжух, вжух»: Трамп рассказал об атаке Ирана на авианосец

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на саммите FII Priority в Майами (штат Флорида) признал, что крупнейший авианосец Соединенных Штатов оказался под массированным ударом.

По словам американского лидера, корабль подвергся атаке с 17 направлений одновременно.

«Мы заметили, что в час ночи каждые 32 секунды самолеты один за другим взлетали с палубы авианосца. Это фактически самый большой авианосец в мире. И каждые 32 секунды — вжух, вжух, вжух… И это был час ночи, поэтому мы сказали: "Ладно, думаю, мы в беде"», — поделился воспоминаниями Дональд Трамп.

Президент США отметил, что экипаж оказался полностью не готов к такому сценарию, несмотря на ранее заявленную боевую готовность.

«Они ударили по нам... с 17 разных направлений. Они были здесь, они были там. Мы бежали, спасая свои жизни. Это было всё, это было закончено», — добавил глава государства.

Хотя Трамп не назвал конкретное судно, под описание «самого большого авианосца» подходит USS Gerald R. Ford (CVN-78), ранее задействованный в операциях в регионе.

Публикация этого фрагмента выступления Трампа вызвала широкий резонанс. Ранее в СМИ появилась информация о том, что авианосец USS Gerald R. Ford прибыл на базу Суда на острове Крит после серьезного пожара на борту. Стоит отметить, что инцидент с возгоранием в середине марта текущего года некоторые греческие медиа связывали не с иранской атакой, а с возможным бунтом в рядах моряков, в то время как тушение судна продолжалось более 30 часов.