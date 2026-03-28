Американский истребитель F-16 совершил аварийную посадку

Американский многофункциональный истребитель четвертого поколения F-16 совершил аварийную посадку на одной из военных баз на западе Саудовской Аравии. Об этом в субботу, 28 марта, сообщило агентство Tasnim в Telegram.

По его данным, самолет совершил незапланированное приземление после «повреждений в небе над Ираном».

Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило аварийную посадку истребителя, однако подробностей не привело.

В КСИР заявили об уничтожении F-16

В ночь на 25 февраля в турецком городе Балыкесир на автомобильную трассу Измир — Стамбул рухнул F-16. Самолет взлетел с местной девятой авиабазы — это был плановый тренировочный полет, но во время него возникли технические сложности. После падения начался сильный пожар, а обломки разлетелись на сотни метров.