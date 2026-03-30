Сальдо рассказал о попытках ВСУ создать угрозу в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские войска срывают попытки украинских боевиков создать угрозу на отдельных участках фронта в регионе.

По его словам, ВСУ продолжают прощупывать ситуацию, ведут разведку, использует БПЛА и пытаются создавать угрозы на отдельных участках фронта в Херсонской области.

Российские войска, как подчеркнул Сальдо, действуют в этих условиях очень грамотно.

«Бойцы группировки войск «Днепр» держат обстановку под контролем, своевременно выявляют активность противника, срывают его замыслы, уничтожают технику, пункты управления и расчёты БПЛА», — сказал губернатор в интервью РИА Новости.

Ранее Сальдо заявил, что Украина превращает Херсон в военную базу, там всё меньше гражданской жизни.