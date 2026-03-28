Боевики националистического полка «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) Вооруженных сил Украины, перед тем, как попасть в российский плен, пытались доступными способами избавиться от нацистских татуировок. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт подполковник запаса Олег Иванников.

По его сведениям, бойцы элитного 24-го штурмового батальона сдались российским военным из группировки войск «Север» в Сумской области. В ходе первых допросов они пытались переложить всю вину за ранее содеянные преступления на своих командиров, лгали о насильной мобилизации, и пытались выставить себя поварами и водителями.

«Перед пленом боевики судорожно уничтожали улики, жгли нашивки со свастиками, а несколько наиболее отчаявшихся и испуганных, понимая неотвратимость наказания и строгий спрос, пытались зубами на себе выгрызать нацистские татуировки с портретами Гитлера», — указал Иванников.

Ранее сообщалось, что находившиеся в городе Селидово в Донецкой народной республике до его взятия Вооруженными силами (ВС) России националистические батальоны ВСУ вели себя как «безбашенные полицаи». По словам местных жителей, основная часть преступлений против мирного населения происходила после приезда подразделений «Айдар» и «Азов» (признаны террористическими и запрещены в РФ).

