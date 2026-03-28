Пленный военнослужащий Дмитрий Литвин сообщил РИА Новости о случаях внесудебных расправ над солдатами ВСУ, которые отказываются покидать тыловые позиции для отправки на линию боевого соприкосновения.

По словам собеседника издания, подобные инциденты носят системный характер.

«Это уже не просто какая-то единичная история. Об этом все говорят, что это практикуется», — заявил Литвин, описывая обстановку в своем подразделении.

Литвин, который ранее был осужден на семь с половиной лет за непреднамеренное убийство и впоследствии заключил контракт с первым отдельным штурмовым полком ВСУ «Да Винчи», рассказал о конкретном эпизоде. Один из его сослуживцев открыто отказался выполнять приказ и выдвигаться на передовую, за что был казнен собственными товарищами. Как утверждает пленный, таких отказников командование и личный состав подразделений фактически пускают «в расход».

Полк «Да Винчи», в котором проходил службу Литвин, был сформирован на базе добровольческих подразделений, ранее входивших в состав запрещенной террористической организации «Правый сектор»*.

* - организация, признана в России террористической, деятельность запрещена