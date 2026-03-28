Запрещенное оружие: американские противотанковые мины обнаружены в Иране

На фотографиях и видео, подтвержденных New York Times, видны мины, выпущенные кассетными бомбами в деревне, расположенной в нескольких километрах от ракетного полигона.

© Московский Комсомолец

На изображениях и видеоматериалах, опубликованных в четверг в социальных сетях независимым журналистом, а также полуофициальными иранскими СМИ, судя по всему, видны американские противотанковые мины в двух местах на юге Ирана, пишет The New York Times.

По всей видимости, это американские противотанковые мины BLU-91, которые поставляются в комплекте с противопехотными минами BLU-92 и сбрасываются с помощью 500-фунтовой кассетной бомбы, которая разрывается в воздухе, разбрасывая боеприпасы и мгновенно создавая минное поле. Их обнаружили в деревне Кафари, недалеко от города Шираз.

Газета "Нью-Йорк таймс" проверила местоположение этих мин, которые находились на расстоянии чуть более четверти мили друг от друга и в нескольких милях от ракетной базы "Шираз Саут", но не смогла определить, когда и как они были установлены — или кем.

Мины могут быть сброшены только с военных самолетов, пролетающих над их головами. Учитывая, что мины представляют собой кассетное оружие, они запрещены более чем в 100 странах, пишет The New York Times. Американские военные называют эту кассетную бомбу “Аллигатор” (Gator).

Неясно, были ли мины нацелены на место установки баллистических ракет, расположенное в нескольких милях к югу, но не долетели до него, или же целью было какое-то место в деревне, указывает The New York Times.

Центральное командование вооруженных сил США в пятницу отклонило запрос о комментариях относительно того, использовали ли вооруженные силы США это оружие в своей войне против Ирана.

Известно, что единственным конфликтом, в котором Соединенные Штаты использовали мины "Gator", была война в Персидском заливе в 1991 году, когда было сброшено более 1300 бомб "Gator", в результате чего на Кувейт и Ирак было выпущено около 116 000 мин.

Мина BLU-91 оснащена магнитным датчиком, который срабатывает при обнаружении движущегося по ней транспортного средства. Мина, содержащая менее полутора килограммов взрывчатого вещества, предназначена для стрельбы вверх, через подбрюшье танка, где машина имеет наименьшую степень броневой защиты.

Мины сконструированы таким образом, чтобы самоуничтожаться по истечении заданного промежутка времени, хотя на практике это происходит не всегда, оставляя после себя чрезвычайно опасные неразорвавшиеся боеприпасы, которые могут взорваться при неправильном обращении, отмечает The New York Times.

По состоянию на 2020 год на вооружении военно-воздушных сил США имелось около 8800 кассетных бомб "Gator", а на вооружении военно-морского флота - чуть более 1000. Кассетное оружие, подобное "Аллигатору", в прошлом приводило к неточностям при его применении. Во время войны в Персидском заливе бомбы "Аллигатор" и другие кассетные боеприпасы, сбрасываемые с большой высоты или при сильном ветре, часто значительно отклонялись от курса и не достигали своих целей. После той войны Пентагон разработал набор хвостовых оперений для кассетных бомб, которые могли бы направлять боеприпас в заданное место с помощью сигналов GPS.

Из Ирана не поступало никаких изображений, которые могли бы подсказать, был ли установлен комплект наведения, пишет The New York Times. Видео, на котором видны две мины на заднем дворе двух домов, было опубликовано канадским независимым журналистом, который был на месте происшествия вместе с журналистами иранских государственных СМИ.

На снимках, опубликованных иранскими полуофициальными информационными агентствами Mehr News Agency и Tasnim News Agency, видно, как по меньшей мере три мины установлены на улицах деревни. На одном из видеороликов, опубликованных Mehr News, местные власти произвели контролируемый подрыв того, что, по всей видимости, было неразорвавшимся боеприпасом.

"Gator" и другие кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года, ратифицированным 112 странами, но не Соединенными Штатами, Ираном или Израилем. Администрация Байдена передала Украине большое количество кассетных боеприпасов для использования в войне с Россией, напоминает The New York Times. В марте 2025 года лимитрофная Литва официально вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам, сославшись на «угрозу», якобы исходящую от России. В то время Международный комитет Красного Креста выступил с заявлением, в котором раскритиковал выход лимитрофной Литвы из договора, заявив, что это “ослабляет жизненно важные средства защиты гражданского населения и рискует усилить угрозы, исходящие от этого оружия, которое наносит неприемлемый ущерб”.

А 16 марта адмирал Брэд Купер, руководитель Центрального командования, опубликовал видеозапись, в которой осудил нападение Ирана на Тель-Авив с применением, по его словам, “кассетных бомб”, назвав их “неизбирательным по своей сути типом боеприпасов”.