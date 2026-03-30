За неделю над регионами России сбили почти три тысячи дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение недели с 23 по 29 марта активно пытались атаковать территорию России. Как следует из данных Минобороны, всего было перехвачено и уничтожено как минимум 2818 дронов, передает РИА Новости.

Самые массированные атаки пришлись на 23 и 25 марта — тогда было ликвидировано 526 и 543 беспилотника соответственно. Уточняется, что чаще всего противник пытался атаковать европейскую часть страны.

В ночь на 30 марта ВСУ также предприняли попытки атаковать российские города. В частности, в Краснодаре беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом, пострадали три человека, включая двоих детей.