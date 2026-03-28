Федорищев сообщил о безуспешной попытке ВСУ атаковать Самарскую область
Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать Самарскую область, однако она не увенчалась успехом.
Об этом проинформировал в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев. Он отметил, что пострадавших и повреждений нет.
«Сегодня враг предпринял безуспешную попытку атаки на Самарскую область», — написал губернатор.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о 15 сбитых над регионом беспилотниках.