$81.1493.42

На Западе оценили «беззубость» Ирана

Lenta.ruиещё 2

Произошедшие в последние несколько дней серии атак на Израиль и страны Персидского залива показывают, что Иран сохранил способность дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. «Беззубость» Исламской Республики оценило издание The New York Times (NYT).

© Global Look Press
«Мы все понимаем, что главный критерий успеха Ирана — возможность продолжать запускать баллистические ракеты и дроны по Израилю, американским базам и странам Персидского залива. И мы знаем, что они все еще смогли это сделать», — прокомментировал аналитик Фразин Надими.

По мнению источника издания, Иран по-прежнему сохраняет тысячи беспилотников и сотни баллистических ракет, несмотря на совместные удары США и Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы дважды предпринимал попытку устранить его. Иранская сторона эти утверждения отвергает. Там подчеркнули, что позиция Тегерана в отношении президента США остается юридической и опирается на международное право.