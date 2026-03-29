Беспилотники ВСУ совершили ночную атаку на Ленинградскую область

Ночью в воскресенье, 29 марта, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили налет на Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале на платформе Мах.

«Сбито 27 БПЛА. Есть повреждения в порту Усть-Луга», — написал он. До этого от главы Ленобласти поступала информация о семи БПЛА, сбитых в небе над областью.

Другие подробности и детали налета пока не приводятся. Пострадавших нет, отметил Дрозденко.

Отражение атаки сейчас продолжается.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вражеский FPV-дрон ударил по автомобилю и убил местного жителя. Очевидцы попытались своими силами потушить образовавшееся пламя, однако в этот момент беспилотник повторно атаковал машину.