Ракетную опасность объявляли в Самарской области

Режим ракетной опасности вводился на территории Самарской области. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Согласно опубликованному в его Telegram-канале сообщению, в Самарской области действовал режим «Ковёр». Федорищев подчёркивал, что в воздушное пространство в регионе закрывалось на всех высотах.

Спустя некоторое время губернатор Самарской области сообщил об отмене режима ракетной опасности.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении ракеты и БПЛА в двух районах региона.